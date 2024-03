Rapporti con il Quirinale per scavalcare il governo italiano | la confessione di Juncker

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar – Rischia di passare pericolosamente sotto silenzio l’intervista al Sole 24 Ore di Jean-Claude, nella quale l’ex presidente della Commissione europea parla dei suoicon il. Una corsia preferenziale tramite cui scavalcava e “richiamava all’ordine” il. L’intervista dial Sole 24 Ore “In questi anni di dibattiti feroci, gli italiani hanno dimostrato finezza nello scegliere i loro presidenti che si sono sempre differenziati dalla maggioranza delle personalità politiche italiane per la loro serietà e per la loro capacità a riflettere oltre la loro persona”.descrive così la sua predilezione per i presidenti della Repubblica, sprezzando il resto della politica italiana e ignorando – in manifesta ...