Raid nella tabaccheria Cambiamonete svuotato

(Di martedì 26 marzo 2024) Forzano la porta, fanno irruzionetabacchieria-ricevitoria del centro commerciale Bennet di Codogno e razziano il contenuto del. Blitz dei soliti ignoti durante il week end e nel mirino è finito il locale inserito nel polo commerciale della Mirandolina. Il colpo è avvenuto, secondo quanto appreso,notte tra sabato e domenica quando, in pochi minuti, i malviventi hanno agito, noncuranti del sistema d’allarme che è scattato all’atto dell’intrusione. Ma ilè stato veloce e i ladri se la sono svignata con il bottino. La notte successiva l’impianto d’allarme è scattato di nuovo ma le forze dell’ordine, arrivate sul posto pochi minuti dopo, non hanno notato nulla di anomalo. Forse era la banda che stava tentando il bis? Ipotesi da non escludere. Ildi sabato notte è stato ...