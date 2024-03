Rai Way approva Piano strategico 2024-2027 | punta su diversificazione e acquisizioni

(Di martedì 26 marzo 2024) Rai Way, la società che gestisce le trasmissioni della TV pubblica, ha chiuso l’esercizio 2023 con una crescita a due cifre dei risultati economici e conta di proseguire un trend di sviluppo positivo, facendo perno sullae sulla crescita per linee esterne (). Risultati 2023 in salita I risultati di Rai Way al al 31 dicembre 2023evidenziano una crescita dei ricavi core a 271,9 milioni di euro (+10,8%), mentre l’adjusted EBITDA si è portato a 180,3 milioni (+19,4%) e l’utile Operativo a 126 milioni (+21,3%).l L’esercizio chiude con un utile netto pari a 86,7 milioni di euro, in aumento del 17,7%rispetot al 2022. “I risultati del 2023 hanno pienamente rispettato le previsioni, che erano state progressivamente aumentate nel corso dell’anno”, ha commentato l’Amministratore Delegato Roberto Cecatto. Nel 2023, gli ...

Rai Way approva il piano industriale che prevede il raggiungimento, nel 2027, di ricavi core per 316 milioni, con una crescita media annua del 3,8%, un adjusted ebitda a 207 milioni (+3,5%) e un ... (quotidiano)

