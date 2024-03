Ragazzo di 17 anni scomparso da quattro giorni | l’ipotesi di una fuga in Russia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 26 marzo 2024) Da giovedì 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli,di 17residente a Colico, in provincia di Lecco. Quel giorno il giovane non si è presentato a scuola – il liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio – e alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto salire un treno in direzione Lecco-Monza-Milano. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarlo. Dalla casa del 17enne è sparito il suo sacco a pelo, il che fa pensare a una. Tra le ipotesi che sono state fatte c’è che Edoardo possa essersi diretto in: ilha doppio passaporto, viste le origini russe della madre, e i suoi famigliari lo descrivono come un “idealista e convinto pacifista”. In passato aveva raccolto molte informazioni sulla guerra in ...