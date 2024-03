Rafting ad un’ora da Roma | riapre il centro Marmore | opportunità anche sul River Walking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Una cornice suggestiva per un divertimento assicurato. Illa sua attività e offre un’unica per festeggiare Pasqua e Pasquetta avventurandosi nelin tutta sicurezza, a solidi distanza da. Situato nel suggestivo scenario di Papigno, a due passi dalla maestosa Cascata delle, ilè il punto di partenza per emozionanti discese in gommone lungo le rapide del fiume Nera. Quest’anno, ci concentreremosul, un’esperienza rilassante e avvincente alla scoperta delle piscine naturali formate dal fiume. A meno di...