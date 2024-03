Questo piccolo reperto ha un ruolo importante in casa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 26 marzo 2024) Immaginate di trovarvi nell’accogliente abbraccio di un salotto degli anni Settanta. Dove le pareti sono dipinte in tonalità della terra e la moquette si estende in motivi particolari e strani. Inambiente retrò-chic, un oggetto sottile e discreto riposa nel solco di una custodia di un disco in vinile. Che cos’è, vi chiederete? Beh, non è altro che un umile gancio, una reliquia della vita domestica di un tempo. Continuate a leggere per saperne di più! Ripensate a un’epoca in cui le finestre erano adornate con il meglio della domenica. Ovvero, tende plissettate che pendevano con orgoglio, incorniciando la vista di idilliaci paesaggi di periferia o le vivaci strade della città. Sullo sfondo, il gancio per tende svolgeva silenziosamente il suo compito. Assicurando che il tessuto ricadesse in graziose pieghe, proiettando ipnotici disegni di luci e ombre ...