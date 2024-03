Questo è il taglio scalato e spettinato che piace alla Gen Z

(Di martedì 26 marzo 2024) Osservandolo ricorda la silhouette di una medusa, con radici voluminose e lunghezze sfilate e scalate che sembrano ricreare i tentacoli dell’animale a cui si ispira. Undi capelliperfetto per la primavera 2024 graziesua leggerezza, che porta le scalature a movimentarsi allontanandosi dal viso, aprendosi. Un Jellyfish Cut rivisitato, da riscoprire durante la primavera 2024 in versione ribelle e ondulata, per rispettare la texture dei capelli e giocare con il volume. Unche si ispiranatura, ma anche dotato di un animo profondamente urban. A sfoggiarlo sono soprattutto le E-Girls, accompagnandolo con ciocche blu e viola, che sottolineano le insenature del cut. Un ...

attenzione a quando mettete il Bucato nella lavatrice : c’è un dettaglio che è sempre il caso di non trascurare. Di che cosa si tratta? Non ci sono dubbi, sistemare il Bucato e dividerlo in base al ... (cityrumors)

Liste d’attesa, il taglio. Manovra da 2,3 milioni. Aumentano le prestazioni per rinvigorire Torrette - Il piano vale per il 2024, più fondi a medici e infermieri con l’obiettivo di limare i tempi di attesa. La soddisfazione del dg Armando Gozzini.ilrestodelcarlino

La stretta del Comune sui festival: "Contributi tagliati del 30 per cento" - Un taglio del 30% alle risorse destinate ai festival che si svolgono in città. A raccontare come la "coperta" sia sempre più corta anche per il Comune di Macerata, è stato l’assessore Riccardo Sacchi ...ilrestodelcarlino

taglio dei tassi: "C’è consenso nel board Bce" - Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, sottolinea la discesa dell'inflazione e si unisce a chi chiede un taglio dei tassi nella prossima riunione del consiglio Bce. Panetta ha lodato lo s ...quotidiano