Questa immagine del ghiaccio marino tra Groenlandia e Islanda non smentisce il riscaldamento globale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 26 marzo 2024) Il 24 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’pubblicata il 20 marzo 2024 dalla pagina Facebook “Attività solare” che mostra la presunta estensione delartico nell’area compresa tra lae il Nord Europa, così come si presentava il 18 marzo 2024. Si nota che tra lae l’l’estensione delsembra tale da unire le due isole. La situazione delinarea viene inoltre confrontata con quella registrata lo stesso giorno del 2016. L’reca in bassoscritta: «National Snow and Ice Data Center, University of Colorado ...