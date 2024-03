Quel messaggio islamico in stazione segna la nostra resa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) Negli annunci sui pannelli dellalondinese di King’s Cross con le frasi del Profeta non c’è niente di strano, niente di sbagliato. Per la semplice ragione che a Londra comandano gli islamici: la loro minoranza, ormai prossima al sorpasso demografico, è già oggi assai più agguerrita e organizzata della componente indigena e, processo finora inedito nella storia delle migrazioni, questa penetrazione massiccia entra senza chiedere permesso, senza ringraziare, col piglio di chi considera tutto dovuto e niente basta mai. Ecco perché “andarci d’accordo”, secondo formula demenziale, ma indiscutibile, è strategia non solo perdente, non solo assurda, ma completamente lunare, figlia di una sconoscenza dei fatti e delle dinamiche che ha dell’agghiacciante. Londra è, per i musulmani di “nuova” generazione, “il posto dove si sta meglio al mondo”, più dei vari califfati ed ...