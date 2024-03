Quattro mamme pisane tra le vincitrici di Miss Mamma Italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Proseguono in tutta Italia le selezioni per “2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte leaventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per ledai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per lecon più di 56 anni. “” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Nella splendida ...