Quattro influencer assassinati nel profetico romanzo di Nicola Lecca sulle conseguenze nefaste dei social

(Di martedì 26 marzo 2024)giovanissimie autori di bestseller trovati privi di vita in una villa a Manarola, perla delle Cinque Terre. I sospetti ricadono sull’unica superstite tra gli inquilini della dimora: Antonia Pistuddi, una scrittrice vera ma ormai decaduta nonostante i riconoscimenti prestigiosi del passato. Questa la premessa del giallo insolito e irriverente “Scrittori al veleno - Mistero alle cinque terre” con cuitorna in libreria per Mondadori. Chi avrà ucciso quei ragazzi al culmine della notorietà e del successo editoriale? E perché? Il mistero pian piano svelato daattraverso la voce ironica e lo sguardo analitico sulla sola indagata. La dottoressa Pistuddi, sarda verace, pagina dopo pagina si addentra impietosamente nella psicologia degli ...