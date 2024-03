(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 25 marzo– . La manifestazione storica raggiungerà la decima edizione e, per festeggiare adeguatamente questo traguardo, sarà affiancata da tre nuove rassegne che permetteranno di rivivere le atmosfere degli antichi popolii e le suggestioni del mondo fantasy. Il programma verrà aperto da venerdì 3 a domenica 5 maggio dal Beltanea Castiglion Fibocchi, proseguirà da venerdì 21 a domenica 23 giugno con il Leprechaun Magicche sarà messo in scena a Sansepolcro, troverà il proprio cuore con l’ormai tradizionale Arezzoche animerà il parco Pertini di Arezzo da venerdì 26 a domenica 28 luglio, e terminerà tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre con il “Samhain - Capodannoo” a Monte ...

Seriate. La Biblioteca dello Sport Nerio Marabini festeggia il suo primo compleanno in grande, grandissimo stile, con una quattro - giorni di eventi e incontri . In via Libertà a Seriate si ... (bergamonews)

Quattro eventi in Quattro location nel 2024 dell’Arezzo Celtic Festival - Arezzo, 25 marzo 2024 – Quattro eventi in Quattro location nel 2024 dell’Arezzo Celtic Festival. La manifestazione storica raggiungerà la decima edizione e, per festeggiare adeguatamente questo ...lanazione

Gestione delle associazioni: migliori strumenti e novità fiscali 2024 - Vediamo come funziona il software di WindDOC per gestire tutti gli aspetti di un'associazione: tempo, risorse, contabilità ed eventi.punto-informatico

Caro sindaco, Quattro cose di Malaga che vorrei anche a Genova - E poi non dite che noi genovesi non siamo innamorati della nostra città. O perlomeno, io lo sono tanto che non appena arrivo in un posto nuovo inizio a confrontare immediatamente i luoghi appena scope ...primocanale