“Quanto ha guadagnato Perla” Grande Fratello | svelata la cifra choc della vincitrice tra montepremi e cachet

(Di martedì 26 marzo 2024) L’ultima edizione del, dopo ben sei mesi di messa in onda, è terminata nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo con la finale. Ladel reality è stataVatiero, che ha sconfitto Beatrice nell’ultimo ballottaggio.ha conquistato il 55% dei voti, contro il 45% dell’attrice, giunta quindi seconda. Ora che il Gf è finito, il pubblico ha anche scopertohail vincitore, visto che è stato reso noto il.Leggi anche: “Puzzi, lavati”. Beatriceal, gliel’ha detto forte e chiaro: è polemica Dopo aver vinto ilVatiero si è dunque portata a casa una ...

quanto ha guadagnato al Grande Fratello Beatrice Luzzi ? I concorrenti presenti nella Casa di Cinecittà hanno intascato ogni settimana un cachet, che non è per tutti lo stesso. Infatti, la cifra ... (comeguadagnareoggi)

Quanto guadagna chi vince il Grande Fratello Ecco le cifre reali - Dopo un’edizione straripante e ricca di successo, il Grande Fratello giunge al termine con la finalissima. Ma c’è una cosa che provoca grande curiosità in tutti quanti, ovvero a Quanto ammonta la ...alphabetcity

Generazione 500 euro: ecco Quanto guadagnano gli under 35 a Roma e nel Lazio - Uno studio della Cgil rileva come a Roma e nel Lazio oltre il 40% degli impiegati under 35 nel settore privato guadagnano meno di 10 ...fanpage

Quanto guadagna Perla Vatiero al Grande Fratello 2024, cachet vincitore GF e stipendio finale - Quanto guadagna Perla Vatiero al Grande Fratello 2024. Cachet Perla Vatiero vincitrice del GF e stipendio finale ...spettacoloitaliano