La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, dopo il weekend libero complice la sosta per... (calciomercato)

Quando torna Joshua Zirkzee: il Bologna aspetta il suo centravanti - 27 presenze, 10 gol, quattro assist. Poi il problema muscolare accusato nel finale del match contro l`Inter, l`assenza forzata contro l`Empoli e la sosta provvidenziale.calciomercato

Francesca Fagnani: «Fedez a Belve Parlerà di tutto, a noi non è arrivata nessuna diffida da Chiara Ferragni» - Francesca Fagnani torna martedì 2 aprile su Rai2 in prima serata con Belve e si prepara all'intervista a Fedez, per la quale - dice al Corriere della Sera - ...ilgazzettino

Orario Lazio Juve: Quando si gioca il match dell’Olimpico - Orario Lazio Juve: Quando si gioca il match dell’Olimpico, valido per la 30esima giornata di Serie A La Juve torna in campo dopo la sosta per ritrovare la vittoria, reduce da solo 7 punti raccolti nel ...juventusnews24