Quando si gioca Sinner-O’Connell | programma ATP Miami | orario | tv | streaming

(Di martedì 26 marzo 2024) Il tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 divedrà disputarsi domani, martedì 26 marzo, tutti gli ottavi di finale, e l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, scenderà in campo per affrontare l’australiano Christopher. Il match sarà il terzo dalle ore 16.00 italiane sul Grandstand dopo le sfide tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac (Repubblica Ceca) e tra Casper Ruud (Norvegia) e Nicolas Jarry (Cile): nell’unico precedente, datato però 2021, l’oceanico vinse ad Atlanta negli ottavi per 7-6 (7) 6-4. La diretta tv dei match del torneo di2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis (dalle 16.00), a Sky Sport Uno (dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 23.30 alle 03.30) ed a Sky Sport Max (2° feed, dalle 17.00), mentre la direttasarà fruibile su Sky ...