Quando escono i biglietti di Inter-Torino | previsioni sull’uscita ad oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Tanti tifosi si chiedonodi, match che potrebbe dire tanto sulla corsa scudetto dei nerazzurri, visto che è meno scontato di quanto si pensi che la squadra di Inzaghi possa festeggiare il ventesimo scudetto una settimana prima, in occasione del derby che si giocherà di lunedì. Turno importante quello, anche perché in quel fine settimana si giocherà anche il match tra Juventus e Milan, come abbiamo anticipato non molto tempo fa sul nostro magazine. Dunque, in caso di vittoria per l’, per forza di cose la squadra guadagnerà punti quantomeno su una delle due rivali scudetto. Capiamodi: le più ...