Qualificazioni Europei U21 2025 | Italia beffata nel recupero | 1-1 a Ferrara con la Turchia

(Di martedì 26 marzo 2024) Si è chiuso allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di, casa della Spal, il match di qualificazione europea traU21. Gli azzurrini del ct Nunziata vengono fermati dai pari età turchi con un pareggio per 1 a 1 con le reti di Ghilardi e Kilicsoy. Calo di attenzione fatale dei ragazzi di Nunziata che ora vanno solo a +2 e l’Irlanda può tentare il sorpasso. Si fa più dura adesso la corsa a Euro. Primo tempo dai ritmi altissimi con l’decisamente più pericolosa. Il più ispirato è sicuramente Calafiori che con 2 colpi di testa e un assist per Fabbian ha messo in enorme difficoltà la difesa turca. Al 30’ Prati scarica un siluro in porta e Alemdar è costretto a deviare in angolo. Al 36’ viene assegnato un rigore allama Desplanches ipnotizza Yildirim. Si chiude a ...

Le Pagelle di Italia-Turchia 1-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Al Paolo Mazza di Ferrara non una gran prestazione ... (sportface)

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è disputato il match tra Italia e Turchia , valido per il Girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025 di Calcio : gli azzurrini hanno pareggia to per ... (oasport)

Under 21: Italia-Turchia 1-1 nelle Qualificazioni a Euro 2025. Gol di Ghilardi, Desplanches para un rigore - Qualificazioni Europei 2025 - Gli azzurrini di Nunziata non riescono a replicare il successo di venerdì scorso contro la Lituania e non vanno oltre il pareggio.eurosport

Italia U21, la qualificazione si complica: follia al 91' e pari con la Turchia - Gli azzurrini passano in vantaggio con il gol di Ghilardi ma nel finale incassano la rete del pareggio turco con Kilicsoy ...tuttosport

Calcio, l’Italia U21 pareggia per 1-1 con la Turchia a Ferrara nelle Qualificazioni degli Europei 2025 - Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è disputato il match tra Italia e Turchia, valido per il Girone A delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2025 di calcio: gli azzurrini hanno pareggiato per 1- ...oasport