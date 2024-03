Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 | ok Iran e Palestina | Arabia Saudita di Mancini fermata in Tagikistan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Scivolone dell’di Roberto, che non va oltre l’1-1 innella quarta giornata della seconda fase delleai. La nazionale mediorientale, guidata dall’ex ct dell’Italia, la sblocca con Al-Buraikan all’inizio del secondo tempo, poi però patisce il pareggio di Soirov all’80’ che fa esplodere il Republican central stadium di Dushanbe. I Verdi restano comunque saldamente in testa al girone in questo segmento del cammino verso la coppa del mondo in territorio americano. Vincono le altre big: ok l’grazie al gol di Ghayedi contro il Turkmenistan, netto 0-5 dell’Australia in trasferta sul campo del Libano, sempre lontano da casa anche la Corea del Sud si impone ...