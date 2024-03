(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) - Milano, 26 marzo 2024 -, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, ha annunciato oggi il lancio della suasoluzione diin-house per estendere la suadi prodotti e rafforzare la sua leadership di mercato come l'di banking aziendale più avanzata. Per offrire questoa breve termine,sta sfruttando la propria licenza di servizi di. La nuova soluzione è accessibile da app e dal sito web die integra la"Finanziamenti" dilanciata nel 2023 attraverso partnership stgiche. Con la soluzione “” e le offerte dei ...

(Adnkronos) - Milano, 26 marzo 2024 - Qonto , la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, ha annunciato oggi il lancio della sua prima soluzione di finanziamento in-house per ... (liberoquotidiano)

Qonto presenta la sua prima offerta di finanziamento pay later grazie alla sezione “Pagamento a rate” - Milano, 26 marzo 2024 - Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, ha annunciato oggi il lancio della sua prima soluzione di finanziamento in-house per estendere la sua of ...adnkronos

Qonto, presentata la prima offerta di finanziamento pay later - Spalletti (Qonto): "L'obiettivo è diventare la soluzione di finanza aziendale preferita da 1 mln di PMI e liberi professionisti entro il 2025" ...affaritaliani

AIUTI PER SARDEGNA, TURISMO, SICUREZZA, COOPERAZIONE TRA IMPRENDITORI - PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash ...affaritaliani