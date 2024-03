Putin | la strana idea dei mandanti dei terroristi e i problemi rimossi La riflessione di Cristiano

(Di martedì 26 marzo 2024) “Cosa fa la cantatrice calva?”. A questa domanda, che pone in una delle sue più note commedie, il testo di Eugène Ionesco offre questa risposta: “Si pettina”. Ritenuto il padre del teatro dell’assurdo, Ionesco per alcune pagine di questa guerra tremenda sembra abitare al Cremlino. Se così fosse la sua commedia dell’assurdo sarebbe cominciata con l’invasione dell’Ucraina da parte di, l’ex agente dei servizi segreti che tramite i suoi servizi segreti si convinse che tutto sarebbe finito in poche ore: una passeggiata. È stata la prima scena assurda di questa immane tragedia, che è stata seguita da quella della rivolta del cuoco, Evgeni Prigozhin, quel sorprendente Jago – pessima riproduzione del personaggio dell’Otello di Shakespeare- rivoltatosi contro di lui per fermarsi a pochi chilometri dal punto d’arrivo del suo tentativo di golpe, per poi essere ...

Vladimir Putin , rispondendo alla domanda di un giornalista su quale presidente Usa sarebbe meglio per la Russia tra Joe Biden e Donald Trump, ha espresso una preferenza per il primo (ilgiornale)

L’Europa non si illuda, Putin non vuole solidarietà - Non possiamo dire con certezza chi siano i responsabili dell’attacco a Mosca. Tuttavia, è chiaro che, indipendentemente da chi abbia commesso la strage, il regime di Vladimir Putin strumentalizzerà l’ ...opinione

Putin non userà la strage di Mosca contro la Nato. L’analisi di Politi - “L’attentato del Crocus apre un’altra crepa e dovrebbe indurre tutti ad una serena riflessione”, dice a Formiche.net Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, secondo cui sia ...formiche

Attentato Mosca, Travaglio sul Nove: “Di certo c’è solo che Putin non se l’è fatto da solo come dice Kiev: per lui è uno sfregio politico” - “L’attentato di Mosca Ancora non sappiamo troppe cose, ma l’Ucraina, anche se non ha fatto niente, finisce nel novero dei sospetti per aver accusato Putin di esserselo fatto da solo”. Così Marco Trav ...ilfattoquotidiano