Puglia | treni | la frana sui binari e l’inchiesta per terrorismo dopo gli allarmi bomba Interruzione tra Benevento ed Ariano Irpino sulla linea Caserta-Foggia

(Di martedì 26 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso datalia: Aggiornamento La circolazione è sospesa traper un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La circolazione è sospesa fino a nuovo avviso e sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. IAlta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Programma deiAlta Velocità valido da mercoledì 20 marzo Programma deiIntercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo a sabato 13 aprile Puoi conoscere ...

Di seguito un comunicato diffuso da Treni talia: Aggiornamento La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per ... (noinotizie)

treni: frana sui binari e la speranza in Puglia di non ripetere la giornata di ieri per gli allarmi bomba Inchiesta per terrorismo - La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La circolazione è ...noinotizie

Allarmi bomba in Puglia, treni in ritardo di 5 ore e un'inchiesta aperta per terrorismo - Alla prime ore di oggi è accorsa una pattuglia dei Carabinieri per effettuare le verifiche circa un allarme bomba alla stazione di Trani. Viaggiatori e pendolari sono stati fatti evacuare e… Leggi ...informazione

treni in Romagna. Ritardi fino a 7 ore sulle lunghe percorrenze per gli allarmi bomba in Puglia - RIMINI. Giornata di passione quella di oggi per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria adriatica. A causa degli allarmi bomba del mattino ...corriereromagna