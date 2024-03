Puff Daddy sospettato di traffico sessuale | perquisite le sue case di Miami e Los Angeles

(Di martedì 26 marzo 2024) Le duedi sua proprietà sono statenella giornata di lunedì da agenti federali nell'ambito di un’indagine in corso suda parte delle autorità federali di New York.

Blitz nelle abitazioni di Sean Combs, l'impresario della musica e uno dei player più potenti dell'hip-hop mondiale noto come Puff Daddy . Rientrano, secondo indiscrezioni riportate dai media ... (quotidiano)

Puff Daddy, blitz dei federali in due sue case per «traffico sessuale»: il rapper è accusato di stupro - Blitz nelle abitazioni di Sean Combs, l'impresario della musica e uno dei player più potenti dell'hip-hop mondiale noto come Puff Daddy. Rientrano, secondo indiscrezioni riportate ...ilgazzettino

Puff Daddy sospettato di traffico sessuale, perquisizioni nelle case del rapper a Miami e Los Angeles - Puff Daddy, tra i produttori e dirigenti hip-hop più influenti degli ultimi tre decenni, è sospettato di traffico sessuale ...notizie.virgilio

Blitz della polizia in casa di Puff Daddy - Agenti federali e di New York hanno perquisito l’abitazione dell’impresario e rapper protagonista dell’hip-hop globale. Le indagini riguarderebbero un possibile “traffico sessuale” ...rsi.ch