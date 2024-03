Puff Daddy indagato per traffico sessuale | perquisite le case a Los Angeles e a Miami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Colpo di scena per il rapper Sean P Diddy Combs, meglio noto come. Gli agenti federali della sicurezza nazionale hanno fatto irruzione nelle abitazioni di Losdell’artista. Il blitz rientra nell’ambito di un’indagine in corso, condotto dalle autorità federali di New York, per possibile. Nel novembre 2023era stato accusato di abusi domestici, coercizione, violenze e stupro dalla sua ex partner per oltre un decennio Cassie, una cantante r&b che aveva messo sotto contratto con la sua etichetta Bad Boy. Il rapper aveva negato con forza le accuse e poi patteggiato in modo “amichevole” senza diffondere la cifra dell’intesa. Cinque cause legali in quattro mesi. Un record ...