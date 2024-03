Pubblica amministrazione | mezzo milione di assunzioni previste nei prossimi 4 anni Ecco i profili richiesti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Monza, 25 marzo 2024 – Lada qui al 2028, ogni anno, avrà un ricambio di personale mediamente pari a 148milaprofessionali. I dati della ricerca di Unioncamere Nove su dieci di questi saranno una sostituzione per turnover. La maggior parte (quasi 310mila in 5) troverà impiego nei Servizi generali della Pa. La metà di queste professionalità sarannoaltamente specializzati, con competenze elevate in ambito digitale e tecnologico. A questi vanno aggiunti i 234milache troveranno lavoro nel settore pubblico dell’Istruzione e 198mila in quello della Sanità. Ma già oggi sappiamo che all’appello mancheranno, sia nel pubblico che nel privato, tra gli 8 e i 17mila giovani con laurea Stem, tra i 9 e i 12mila con indirizzo insegnamento e ...