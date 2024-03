Prosecco il vino più venduto al supermercato Cerasuolo e Grillo tra gli emergenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 26 marzo 2024) È ililpiù acquistato dagli italiani al(43 milioni di litri nel 2023). Seguono il Chianti con più di 16 milioni di litri e il Lambrusco a 15 milioni di litri. È quanto emerge dall’anticipazione dello studio Circana per Vinitaly, che verrà presentata il 15 aprile a Verona nella tavola rotonda organizzata da Veronafiere. Per tutte e tre le denominazioni sul podio emerge, però, un calo dei quantitativi venduti rispetto all’anno precedente: -1,5% per le bollicine (compresa tipologia frizzante) del Triveneto, -4,9% per il rosso toscano e - 4,9% per il Lambrusco. Il resto della classifica, vede al quarto posto il Montepulciano d’Abruzzo con più di 13 milioni di litri (+4%) e il Vermentino con oltre 10 milioni di litri (+2,3%). Si fanno largo bianchi e rosati Se, però, si guarda alla classifica degli ...