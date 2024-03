Processo Fiera | le intercettazioni di Mauro Bagini non potranno essere utilizzate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo. Nuova udienza delper presunti peculati e truffa a causa dei quali sarebbe sparito, tra il 2006 e il 2019, un totale di 900mila euro dalle casse di EntePromoberg. Siamo ancora alle questioni tecniche, con i giudici del Collegio che si sono pronunciati rispetto alle richieste avanzate dagli avvocati dei quattro imputati rinviati a giudizio. Lenei confronti di, 84 anni, ex presidente del collegio sindacale di Promoberg, come da richiesta del difensore, l’avvocatoAngarano, nonin quanto, per il reato di favoreggiamento del quale deve rispondere l’imputato, non sono previste. Ma verranno comunque trascritte, secondo quanto ...