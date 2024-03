Prima la politica | poi gli eurobond Così per Maffè si fa la difesa comune

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) Si fa presto a dire debito, nel nome dellaeuropea. Nulla di sbagliato nel concetto, sacrosanto che l’Europa debba attrezzarsi con una forza armata comunitaria, per rispondere con prontezza di riflessi a una qualsiasi reale minaccia. Ma è l’ordine dei fattori che va cambiato, altrimenti il gioco non riesce. Anche perché, fa subito notare l’economista della Bocconi e saggista, Carlo Alberto Carnevale, non è come ai tempi del Recovery Fund. Anche quello era debitoma allora c’era l’onda lunga dell’emergenza, del panico e dell’emotività. Ora è diverso, se dieuropea bisogna parlare, bisogna far le cose fatte bene. Altrimenti non ci sarà nemmeno una possibilità che quei Paesi, che nulla vogliono avere a che fare con le finanze italiane e spagnole, dicano di sì una seconda ...