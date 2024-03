Prima che politico | Emiliano è magistrato | Csm | batti un colpo!

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Al direttore - La guerra, si sa, è totalizzante per le dinamiche che innesca, materiali e immateriali, nella società che ne è coinvolta, si tratti dell’aggressore (Russia e autocrazie varie) o dell’aggredito (Ucraina e occidente liberal-democratico). Determinante, allora, è il grado di consapevolezza con cui una comunità patriottica, nazionale e statuale risponde a un contesto di guerra con una mobilitazione anche culturale. Al riguardo, l’occidente sembra essere dominato da una spinta a rinnegare la propria storia, rinchiudendosi in un presente senza passato. All’opposto, Russia e Cina (e non solo) fanno delle proprie rispettive visioni della storia gli strumenti di giustificazione dell’attacco alla civiltà occidentale: Putin, con i rimandi continui al passato imperiale degli Zar e dell’Urss staliniana; Xi Jinping, parlando di un risorgimento della nazione cinese che, in continuità ...