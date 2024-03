Prima Categoria Filottrano | i Supporters sospendono il tifo fino a fine campionato

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 26 marzo 2024) Già in precedenza lo scambio di opinioni non proprio idilliache tra sostenitori, società ed altri addetti ai lavori avevano creato una frattura oggi sempre più netta, 26 marrzo 2024 – Il Gruppo deidelilalladel. Annunciano la loro volontà e la loro forma di lotta nei confronti di ‘certi personaggi’ che non li rappresentano più. “Dopo più di un anno di tentativi di repressione di ogni genere nei nostri confronti da parte di una società che non accetta critiche e ci reputa scomodi” scrivono nel comunicato che diffondiamo integralmente – “ci teniamo a sottolineare che la nostra contestazione non è legata ai risultati. Abbiamo sempre sostenuto la squadraal ...