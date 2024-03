Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 81,41 dollari al barile con una crescita dello 0,46% mentre il Brent con ... (quotidiano)

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 80,57 dollari al barile con un calo dello 0,62% mentre il Brent sempre con ... (quotidiano)

Nel giorno in cui la Russia ha effettuato il piu grande attacco degli ultimi mesi contro infrastrutture energetiche ucraine con l'obiettivo di lasciare il Paese aggredito senza energia elettrica,... (ilmessaggero)

petrolio: la pressione rialzista è aumentata - Nella seduta di lunedì 25 marzo il petrolio (E-Mini Crude Oil future ... 80,30 in quanto potrebbe innescare una rapida correzione e spingere i prezzi a quota 79,10-79 prima e in area 78,20-78$ in un ...milanofinanza

Prezzo petrolio poco mosso, Wti a 81,89 dollari - Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 81,89 dollari al barile con un calo dello 0,07% mentre il Brent sempre con c ...ansa

Cosa accadrà da ora in poi sui mercati Il punto sul petrolio e focus su IBM e Procter&Gamble - Wall Street e le Borse mondiali tirano diritto e al momento, tranne sviluppi fino a questo venerdì, il rialzo iniziato sui minimi del 30 ottobre scorso, ...proiezionidiborsa