(Di martedì 26 marzo 2024) In arrivo un vortice ciclonico che, a dispetto della stagione primaverile, porterà con sésu tutta la regione.

Settimana santa all'insegna del maltempo in Italia. E' in arrivo il ciclone della Colomba. Domani , dicono gli esperti, sarà una giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran ... (tg24.sky)

Meteo Lazio per oggi: Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore nelle varie città della Regione? Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da ... (italiasera)

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite ... (italiasera)

Salento nella morsa delle ondate di calore, il report: per tre mesi temperature sopra i 30° - Il sole, il mare e il vento non bastano al Salento per avere il miglior clima d’Italia. Lo certifica la nuova edizione dell’indice del clima realizzato dal Sole 24 Ore che, quasi ...quotidianodipuglia

Previsioni meteo Roma e Lazio 26 marzo: pioggia e temporali, arriva il maltempo - In arrivo un vortice ciclonico che, a dispetto della stagione primaverile, porterà con sé pioggia e maltempo su tutta la regione ...fanpage

Previsioni meteo Palermo: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 marzo - Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge sempre più intense e venti forti che potrebbero superare i 50km/h. Le temperature si manterranno ...strettoweb