Prevenzione oncologica Doppio incontro

(Di martedì 26 marzo 2024) Boom di intervenuti, a Zelo Buon Persico, per la Settimana nazionale della. Comune e Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) hanno promosso due incontri di sensibilizzazione, il 18 e 20 marzo, nella sede associativa del “Filo d’Argento“ per approfondire conoscenze e diffondere informazioni utili sugli stili di vita sani per contrastare l’insorgenza di tumori. "La scienza e la medicina - dice il vicesindaco e assessore alle Politiche sanitarie Daniela Brocchieri – ci offrono strumenti sempre più efficaci per individuare precocemente e trattare le malattie oncologiche, ma il primo passo fondamentale resta la". Nel primo dei due incontri la nutrizionista Monia Farina ha inquadrato le buone abitudini di alimentazione. Nel secondo, a entrare nel merito dei controlli appropriati per la diagnosi ...