Pretese e pressioni eccessive; così i genitori fanno il male dei figli

(Di martedì 26 marzo 2024) Negli ultimi quindici anni ho riscontrato una continua crescita di ragazzi e giovani adulti che giungono in studio a seguito di un “improvviso” crollo che compete tutte le aree di vita. Tra i vari motivi alla base di questa richiesta di aiuto vi è anche l’eccessiva richiesta di performance da parte delle figureali. Dai colloqui coispesso emerge il bisogno, nei confronti dei propri, di soddisfare le proprie aspirazioni. Emergono frustrazione rispetto al non essere stati capaci di raggiungere alcuni obiettivi e un’insoddisfazione nei confronti della propria vita lavorativa, personale e sportiva. Idivengonola loro possibilità di realizzazione. In questo processo i desideri dei, le loro caratteristiche temperamentali e cognitive, vengono messi in ...