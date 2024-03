Presunto insulto razzista a Juan Jesus | assolto Acerbi

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell'Inter e della Nazionale Francescoai sensi dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso dirazzismo con il calciatore del Napoli. Il giudice ha "ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata". Il Giudice Sportivo ha deciso "vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di ...

