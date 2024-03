Preso 18 mesi dopo la rapina Incastrato perché mostrò il naso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) La conferma della sua colpevolezza è arrivata un anno e mezzola, grazie all’esame del Dna e alla comparazione del suo, mostrato per sbaglio durante la fuga, con quello delle immagini di videosorveglianza. È così finito in carcere Samir Perroni, 27 anni di Villa Guardia, accusato dellaalla Sala Slot Real Dream di Montano Lucino, avvenuta il 13 novembre 2022. Quel giorno duetori, indossando una maschera della serie tv La casa di carta, e armati di machete e pistola – poi risultata un’arma giocattolo - avevano minacciato il titolare facendosi consegnare 1500. Uno dei due era stato subito arrestato dai carabinieri di Lurate Caccivio, che avevano avviato le indagini per risalire al complice. A carico di Perroni, sono stati trovati diversi riscontri, per i quali il sostituto ...