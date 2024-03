Presidenza Aifa | farmacologo Robert Nisticò proposto da Schillaci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Il ministro della Salute Orazio, secondo quanto si apprende, proporrà alle Regioni il nome diGiovanniper l'incarico di nuovo presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (), dopo le dimissioni di Giorgio Palù avvenute in polemica con lo stesso ministro circa un mese fa.è professore di Farmacologia all'Università di Tor Vergata ed ha una specializzazione in Psichiatria e Psicologia Clinica conseguita all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Figlio del politico eGiuseppe- presidente della Regione Calabria dal 1995 al 1998 e già senatore e parlamentare europeo per la lista di Forza Italia -Giovanniè nato a Londra nel 1974 e cresciuto in Italia. ...