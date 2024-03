Preside aggredito a Roma | Giannelli | “Siamo scandalizzati e sconcertati Chi l’ha commesso è un delinquente | serve pena esemplare”

Un bambino di prima media è stato aggredito da un compagno di terza durante la ricreazione in una scuola media di Rovereto. Come segnala L'Adige, la madre del piccolo, che ha riportato un bernoccolo ... (orizzontescuola)

Roma, Preside picchiato per avere sospeso uno studente - Massacrato di botte per avere sospeso uno studente. Ancora un episodio di violenza in una scuola. Vittima un Preside aggredito dal patrigno di un ragazzo che aveva sospeso per avere usato un linguaggi ...tgcom24.mediaset

