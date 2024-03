Presentato il “Premio Das” nella Casina Vanvitelliana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Bacoli.suggestiva cornice delladi Bacoli c’è stata la presentazione delDas, un’iniziativa che promette di valorizzare il territorio e sostenere importanti cause sociali. All’evento, fortemente voluto dall’avvocato Sergio Cosentini, presidente del Centro Ittico Campano, ha presenziato anche il sindaco Josi Della Ragione. Il mese di maggio sarà caratterizzato dalla realizzazione di uno spot video turistico e dalla produzione del calendario 2025, il cui ricavato sarà devoluto a eventi sportivi, iniziative culturali e per la lotta al randagismo. La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco, che ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto: “Sono fiero di annunciare il lancio delDas 2024,un’iniziativa che unisce la promozione turistica del nostro ...