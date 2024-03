Prato | oggi la cerimonia per il centenario dell' Istituto Nazionale del Nastro Azzurro

Inizia nel migliore dei modi la stagione outdoor dell’ Atletica Prato . pioggia di medaglie e ottimi risultati per la categoria Ragazzi alla Coppa Toscana organizzata allo stadio Ridolfi, in casa ... (sport.quotidiano)

Perde il controllo del mezzo pesante che si ribalta (FOTO), attimi di paura: intervengono i vigili del fuoco - BOLZANO. L'allerta è scattata attorno alle 11e40 di oggi, 26 marzo, quando per cause da accertare un camion si è ribaltato in un Prato nella zona di Frangarto, in Alto Adige. Dopo la chiamata ai ...ildolomiti

Presentato il calendario degli eventi per il 250° Anniversario della Guardia di Finanza in Toscana - Mercoledì 17 aprile, presso il Palazzo Comunale di Prato, si svolgeranno la Cerimonia di conferimento del riconoscimento, al Corpo della Guardia di Finanza, della “Cittadinanza Onoraria” di Prato e ...gonews

Seconda, Girone E: chi ha la cinquina finale giusta per fare tombola - Il mucchio selvaggio del Girone E a cinque gare dalla fine: Atletico in testa, Virtus e Cintolese in forma, Prato Nord senza scontri diretti Con cinque squadre racchiuse in due punti e la sesta, il Pr ...pistoiasport