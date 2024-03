Prato | boom di partecipazione per le Giornate Fai di Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - Sono stati numeri entusiasmanti quelli ottenuti per la trentaduesima edizione delleFai di. Sono 1618 le persone che hanno partecipato alle aperture straordinarie in programma lo scorso weekend al Fabbricone Storico e ai teatri Fabbricone e Fabbrichino. Numeri oltre le aspettative, con persone che hanno sfidato il maltempo pur di scoprire luoghi eccezionalmente aperti al pubblico. L’appuntamento con la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano e con la raccolta pubblica di fondi per sostenere le iniziative del Fai ha quindi fatto ancora una volta centro. Gli apprendisti ciceroni (allievi del Convitto Cicognini, dell’istituito tecnico industriale Buzzi e del conservatorio San Niccolò), i volontari Fai e il personale di ...