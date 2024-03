Povertà | diminuiti rischio e intensità | così le politiche del governo hanno bloccato lo tsunami inflazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo i dati sul calo deldiin Italia, l’Istat ha rilasciato le stime sullaassoluta, certificando che il dato resta stabile. Quest’ultima rilevazione ha dato la stura all’opposizione per parlare di un presunto fallimento delledel. Si tratta, in realtà, di una mistificazione dei dati, che non tiene in alcun conto l’effetto devastante che i picchi diavrebbero potuto avere sulle famiglie, se non fossero stati mitigati dalle scelte del. Dunque, dati alla mano, anche gli ultimi numeri rilasciati dall’Istituto confermano l’efficacia delledelnel contrasto alla. Un’analisi che, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, riguarda tanto il ...

Quei 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà: ... tuttavia i disoccupati sono diminuiti, sempre in media, di solo circa 90 mila persone. Il numero ... La seconda ragione riguarda il fatto che non sempre il lavoro basta per uscire dalla povertà. Da un ...

Veneto: nel 2022, hanno abbandonato la scuola, in 32 mila. I "cervelli in fuga", invece, sono "solo" 5 mila. Dati di CGIA Mestre.: Diversamente, i "cervelli in fuga" sono in calo: rispetto al 2019, sono diminuiti di oltre 800 ... corriamo il pericolo di un impoverimento generale del sistema Paese; 2) una elevata povertà educativa ...