Povertà assoluta | è record | Mezzogiorno in affanno | l' inflazione frena la spesa

(Di martedì 26 marzo 2024) La ripresa c'è, le performance di alcuni settori sono superiori a quelle del Nord, l'allineamento in termini di Pil alla media nazionale in qualche modo tiene. Ma ildei...

L’incidenza di povertà assoluta individuale per i minori è del 14%: quelli che appartengono a famiglie in povertà assoluta sono 1,3 milioni (vanityfair)

Cresce la povertà in Italia. Secondo i dati Istat riferiti all'anno 2023 ci sono 5,7 milioni di persone in povertà assoluta , tra cui 1,3 milioni di minori. Nel 2023, le famiglie in... (leggo)

Infanzia: Save the children, "1 bambino su 7 in povertà assoluta, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Provvedimenti immediati per affrontare emergenza": Secondo le stime preliminari, nel 2023 l'incidenza di povertà assoluta individuale per i minori ha raggiunto il valore più alto della serie storica dal 2014, attestandosi al ...

Emergenza casa, approvato piano regionale da 90 milioni di euro: ... l'indicatore che misura reddito e patrimonio, inferiore a 16.500 euro, che è il limite per chiedere un alloggio Erp: tra questi 92 mila hanno redditi da povertà assoluta. "Ci siamo assunti un ...