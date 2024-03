Povertà assoluta da record | senza Reddito di cittadinanza e con l’inflazione alle stelle le famiglie italiane in ginocchio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 marzo 2024) Un nuovotutt’altro che invidiabile. È quello dellein, che nel 2023 sono aumentate toccando livelli mai visti prima. A testimoniarlo è l’Istat, fornendo i dati sullein, pari all’8,5% del totale delleresidenti. L’istituto di statistica parla di una quota stabile, ma evidenzia come nel 2022 la percentuale fosse dell’8,3%. Oggi le persone insono 5,7 milioni, ovvero il 9,8% di individui (rispetto al 9,7% del 2022). Insomma, non ci sono dubbi: nel 2023 le persone insono aumentate. E, nonostante la crescita del Pil e il più alto tasso di occupazione, il dato non stupisce visto che ...