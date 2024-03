Porte girevoli | hombeles e mari di mare | 10 strane fobie delle stelle

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 26 marzo 2024) Il fattore paura fin troppo umano Nonostante i loro personaggi glamour, le celebrità non sono immuni da paure e, rivelando le loro vulnerabilità sotto i riflettori. Dai clown ai ricci di, queste figure famose sono alle prese con ansie irrazionali che ci ricordano la loro comune umanità. Johnny Depp: Catastrofe da clown Anche il carismatico Johnny Depp non è risparmiato dalla paura, poiché si ritrova paralizzato da un terrore travolgente alla sola vista dei clown. La presenza onnipresente dei clown sia nel cinema che nel crimine nella vita reale non fa altro che amplificare la sua angoscia, mettendo in discussione la sua facciata stoica. L’insolita avversione di Taylor Swift La regina in carica della musica, Taylor Swift, nutre un’inaspettata avversione per i ricci di, una paura peculiare che contrasta ...