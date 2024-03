Pontedera | a Pescara una prova incolore Bene la fase difensiva | male quella offensiva

(Di martedì 26 marzo 2024). E’ questo l’aggettivo più azzeccato per definire l’1-0 di, deciso dal gol di Merola al 44°. E’ stata una gara complessivamente equilibrata, tra le più efficaci per lama tra le più sterili come produzioneper una sconfitta costata alla perdita del sesto posto in classifica a favore degli abruzzesi e che può essere analizzata suddividendola in due fasi coincidenti con i tempi di gioco. Prima, 1°-45° minuto. La squadra di Canzi è scesa all’Adriatico con l’intenzione primaria di interrompere le linee di gioco pescaresi chiudendo i rifornimenti verso gli esterni del 4-3-3 avversario, e una volta conquistata palla di arrivare prima possibile agli attaccanti Ianesi e Peli per creare superiorità in fascia. Sul piano ...

