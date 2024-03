Ponte crollato | il nuovo video | cosa fa la nave prima dello schianto | GUARDA

(Di martedì 26 marzo 2024) C'è un secondodel crollo deldi Baltimora, girato da un'altra angolazione meno frontale rispetto a quello circolato poco dopo il dramamtico incidente. Si vede laporta container Dali che ha due blackout e sembra diventare ingovernabile propriodi attraversare il Francis Scott Key Bridge, poi locon il pilone che fa crollare tutto. Secondo il governatore del Maryland Wes Moore l'equipaggio delladiretta in Sri Lanka aveva lanciato un Sos che potrebbe aver "salvato delle vite", poiché le autorità hanno subito bloccato il traffico evitando così che ci fosse un numero maggiore di auto sulal momento dell'incidente. Il bilancio al momento riporta un morto e sei dispersi. Un'altra persona è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di ...

