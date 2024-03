Ponte crollato a Baltimora | nave urta uno dei piloni | «Decine di macchine e persone nell’acqua»

Baltimora (Maryland): nave cargo urta Ponte che crolla in acqua - A Baltimora, Maryland, una nave portacontainer ha urtato il Ponte Key Bridge facendolo crollare. Il Ponte collassato in acqua era lungo 1,6 miglia, l’equivalente di 2,5 chilometri.repubblica

Nave portacontainer urta un Ponte a Baltimora e lo fa crollare: in un video il momento in cui la struttura collassa - Una nave portacontainer ha urtato un Ponte a Baltimora facendolo crollare. In un video, che circola sui social, si vede il momento in cui la struttura del Francis Scott Key Bridge, collassa. Sul posto ...video.corriere

Vinicius in lacrime per il razzismo: «Perdo la voglia di giocare» - Il brasiliano del Real Madrid Vinicius domani affronta la Spagna in amichevole. Ma piange in conferenza stampa: «È triste quello che succede qui, non puniscono mai i colpevoli» ...corriere