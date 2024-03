Ponte crollato a Baltimora | l’enorme struttura in acciaio sull’acqua

A Baltimora , nel Maryland, crolla il Francis Scott Key Bridge dopo che una nave ha urta to uno dei piloni . Si temono morti: «Ci sarebbero 20 persone nell’acqua » (corriere)

Aperto dal 1977 viene chiamato Key Bridge, oggi il crollo dopo l'urto di una nave cargo Aperto dal 1977, viene chiamato Key Bridge. E' un'enorme struttura in acciaio il Ponte che nel cuore della ... (sbircialanotizia)

A Baltimora , nel Maryland, crolla il Francis Scott Key Bridge dopo che una nave ha urta to uno dei piloni . Si temono morti: «Ci sarebbero 20 persone nell’acqua ». Sarà aperta un’inchiesta (corriere)

Baltimora, nave portacontainer urta un pilone del Francis Scott Key Bridge che crolla: si temono morti e feriti - Almeno 20 persone sono precipitate in acqua dopo il crollo del Ponte di Baltimora a seguito della collisione con una nave portacontainer.greenme

Ponte crollato a Baltimora, si contano i primi dispersi: venti operai caduti in acqua - Stando alle prime informazioni in merito al Ponte crollato a Baltimora, una ventina di operai sarebbero caduti in acqua a seguito del crollo.notizie

Tragedia a Baltimora: nave cargo sbatte sul Ponte e lo fa crollare, decine di dispersi - Il Ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte, alle ore 6.30 italiane, in seguito all'urto con una nave cargo. Numerosi veicoli sono caduti in acqua, diversi i dispersi.tuttonapoli