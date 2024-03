Polemica su Anita Olivieri dopo la vittoria di Perla Vatiero | la sua reazione | “Partono le diffide”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 26 marzo 2024)si è unita ai festeggiamenti per ladial Grande Fratello e la nondi Beatrice Luzzi. Subitol' annuncio co la proclamazione della vincitrice, l' ex gieffina ha esultato in studio ma la suadi gioia è andata avanti anchela fine della puntata.festeggia ladiSui social in queste ore non sono mancati i video, postati dalla stessa, in cui la si vede esultarela proclamazione da parte di Signorini di. Sappiamo bene, tuttavia, quanto trae Beatrice, seconda ...