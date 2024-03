POCO C61 è ufficiale ed economico | ma è il gemello di un altro smartphone

POCO C61 si mette in mostra in questa indiscrezione che ne svela render dall'aria ufficiale e numerose specifiche tecniche. L'articolo POCO C61 protagonista di un’indiscrezione che ne svela render ... (tuttoandroid)

Trapelano in rete nuove informazioni sul prossimo POCO C61, l’ultimo smartphone di fascia bassa dell’azienda cinese POCO C61 si prepara a conquistare il mercato con un’ottima dotazione a un ... (tuttotek)

POCO C61 chega com tela de 90 Hz e 128 GB por preço equivalente a R$ 500 - POCO C61 foi apresentado com preço baixo como principal atributo, em versões com até 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno ...canaltech.br

Lanciato il POCO C61 in India: un’alternativa economica con specifiche di rilievo - Il POCO C61 è stato ufficialmente lanciato in due configurazioni di memoria, presentando specifiche simili al Redmi A3. Con uno schermo LCD da 6,71 pollici, chipset MediaTek Helio G36 e batteria da 5.news.fidelityhouse.eu

POCO C61 è il nuovo low budget Xiaomi (e c’è sempre lo zampino di Redmi) - POCO C61: tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo low budget Xiaomi | Ufficiale ...gizchina